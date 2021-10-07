شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مجالات إبداعية .. إطلاق النسخة الثالثة لـ «الشرقية تبدع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المبادرة تمنح فرصًا متعددة لاستكشاف الأفكار والمواهب المبتكرة

أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) مبادرة "الشرقية تبدع" بنسختها الثانية، وفتح باب التسجيل والمشاركة بتوسع أكبر لهذا العام، عبر 10 مجالات إبداعية تستهدف أن تكون المنطقة الشرقية وجهة الإبداع السعودي، وهذه المبادرة هي مُبادرة إبداعية ثقافية حضارية، تأتي بالتزامن مع إطلاق موسم إثراء للإبداع "تنوين"، حيث يستمر التسجيل فيها إلى تاريخ 21 أكتوبر 2021، الموافق 15 ربيع الأول 1443هـ.

وتوضح المشرفة على المبادرة هديل العيسى، أن "الشرقية تبدع" تهدف لجعل المنطقة الشرقية الوجهة الأولى للإبداع على مستوى المملكة، وأكدت أن المبادرة تمنح فرصًا متعددة لاستكشاف الأفكار والمواهب المبتكرة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في حقول الفكر والثقافة والإبداع. مضيفة "المبادرة انطلقت لترسم خارطة المستقبل للإبداع الذي يتحقق بأيدي أبناء الوطن، وتعود الآن بنسختها الثانية لتكون أكثر انتشارًا وتوسعًا على مستوى المنطقة الشرقية".

وتستهدف المبادرة كلًا من: الدمام، الخبر، الأحساء، القطيف، بقيق، الجبيل، حفر الباطن، النعيرية، الخفجي.

وذلك عبر ثلاثة مسارات متنوعة، أولها "مسار البرامج" والذي يتضمن في طيّاته تقديم عدد من البرامج الإبداعية المختلفة، وثانيًا "مسار الإنتاج" حيث يقدم المشاركين تصميم منتجات إبداعية ملموسة، ثم يأتي المسار الثالث "التعليم" الذي يحتوي على تقديم أنشطة معرفية من خلال ورش عمل، أو ندوات افتراضية، أو جلسات حوارية، ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وإنستغرام) من خلال الوسم #الشرقية_تبدع.

حيث شارك في مبادرة العام الماضي أكثر من 66 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ونحو 50 معلمًا ومعلمة من القطاع التعليمي، إلى جانب عدد من الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد التدريبية والمنصات الاجتماعية، سعيًا إلى تطوير 10 مجالات إبداعية متنوعة وهي التواصل، وتصميم المنتجات، وصناعة المحتوى، والأنشطة التفاعلية، بالإضافة إلى الفنون والتصوير والاقتصاد الإبداعي، إلى جانب الأزياء والحِرف، والعِمارة، وتصميم الطعام. حيث تسعى مجالات المشاركة إلى تفعيل التنوع الإبداعي لدى أفراد المجتمع، وخلق بيئة محفزة مليئة بالتجارب والأنشطة المتنوعة، إلى جانب استكشاف حِرف ومهارات فريدة تسهم في صناعة الإبداع.