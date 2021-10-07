شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلع على هوية البريد الجديدة «سُبل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الخميس على الهوية الجديدة للبريد السعودي "سُبل".

وأشاد سموه بالتطور في الخدمات البريدية وإدخال التقنية الحديثة لتسهيل عمليات التوزيع وسرعة الوصول للعملاء.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير بريد المنطقة الشرقية الأستاذ فهد بن محمد الهاجري والذي قدم لسموه عرضاً هوية البريد الجديدة والخدمات المقدمة للكيانات والأفراد.

ورفع الهاجري شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته مثمناً توجيهات سموه لتطوير أعمال البريد في المنطقة.