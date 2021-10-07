شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشيد بإنجازات هيئة الحكومة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالتحول الرقمي الذي تشهده المملكة بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة "حفظها الله" لتسخير التقنية في جميع مجالات الحياة والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطور "لرقمنة" الأعمال والتعاملات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن حمد الصويان.

وقدم معالي محافظ الهيئة الرقمية لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن خطط الهيئة وتوجهاتها المستقبلية واستراتيجية الحكومة الرقمية والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية.