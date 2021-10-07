شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل محافظ هيئة الحكومة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الخميس معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن حمد الصويان.

وأشاد سموه بالتحول التقني في التعاملات الحكومية والاستفادة من التقنيات المتاحة والبنية التحتية الكبيرة التي تمتلكها المملكة بدعم من القيادة الحكيمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم معالي محافظ الهيئة الرقمية لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن خطط الهيئة وتوجهاتها المستقبلية واستراتيجية الحكومة الرقمية والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية.