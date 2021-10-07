محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت 8.208 جولات تفتيشية خلال شهر سبتمبر نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال شهر سبتمبر 8.208 جولات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وحررت، خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، أربع مخالفات فورية وقامت بتطبيق العقوبات بخصوصها. 07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 03:07 PM نفّذت 8.208 جولات تفتيشية خلال شهر سبتمبر "تجارة القصيم" تحرر 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية "تجارة القصيم" تحرر 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال شهر سبتمبر 8.208 جولات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. وحررت، خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، أربع مخالفات فورية وقامت بتطبيق العقوبات بخصوصها. الكلمات المفتاحية ، "تجارة القصيم" تحرر 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية ،

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