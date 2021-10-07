محمد بن مسعود - الدمام - قالت: يجب على الحوثي التركيز على السلام وإيجاد حل دبلوماسي بدلاً من العنف أدانت السفارة الأمريكية في الرياض الهجوم الحوثي الجديد على #مطار_أبها بطائرة مفخخة. وقالت عبر حسابها في "تويتر": قد حاول الحوثيون مجدداً استهداف مطار #أبها، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة 4 من المدنيين الأبرياء. إننا ندين الهجمات المشينة التي يشنّها الحوثيون ضد المدنيين. نرجو للمصابين الشفاء. يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلاً من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة. 07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 03:05 PM قالت: يجب على الحوثي التركيز على السلام وإيجاد حل دبلوماسي بدلاً من العنف السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها أدانت السفارة الأمريكية في الرياض الهجوم الحوثي الجديد على #مطار_أبها بطائرة مفخخة. وقالت عبر حسابها في "تويتر": قد حاول الحوثيون مجدداً استهداف مطار #أبها، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة 4 من المدنيين الأبرياء. إننا ندين الهجمات المشينة التي يشنّها الحوثيون ضد المدنيين. نرجو للمصابين الشفاء. يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلاً من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة. الكلمات المفتاحية ، السفارة الأمريكية لدى الرياض تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها ،

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