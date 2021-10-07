، "البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجاوبًا مع حالة استياء المرتادين المترتبة على غياب الصيانة والاهتمام

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، صالح عبدالمحسن بن دخيل، أن موقع مسجد سوق الخميس بمحافظة العارضة لم يتم استلامه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حتى تاريخه.

جاء ذلك في معرض الردّ على ما نشرته "الخليج 365" تحت عنوان "الإهمال يطول مسجد سوق الخميس بمحافظة العارضة وجهتان تخليان مسؤولياتهما".

وكان الكثير من مرتادي سوق الخميس الأسبوعي بالعارضة شرق منطقة "جازان" قد تذمروا من الحال التي وصل إليها المسجد، وأوضحوا أنه يعاني غياب الصيانة والاهتمام، لافتين إلى أن زائر السوق سيرصد الإهمال الذي وصل إليه.