محمد بن مسعود - الدمام - بحثا تعزيز التواصل بين القطاعين الخاصين في البلدين الشقيقين أقام عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة حفل عشاء بداره بالرياض لصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية في حضور الرؤساء التنفيذيين لشركات عبدالله العثيم.

ودارت أحاديث ودية بين الحاضرين تركزت حول أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وتنمية الاستثمارات التجارية المتبادلة التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع, فضلاً عن استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية بشكل مستدام.

وقدم العثيم شكره وتقديره للسفير على دعمه وتشجيعه وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السعوديين في سلطنة عمان.

ومن جانبه قدم السفير العماني أسمى آيات الشكر والامتنان للأستاذ عبدالله بن صالح العثيم على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال. 07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 02:55 PM بحثا تعزيز التواصل بين القطاعين الخاصين في البلدين الشقيقين عبدالله العثيم يحتفي بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية عبدالله العثيم يحتفي بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية أقام عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة حفل عشاء بداره بالرياض لصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية في حضور الرؤساء التنفيذيين لشركات عبدالله العثيم.

ودارت أحاديث ودية بين الحاضرين تركزت حول أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وتنمية الاستثمارات التجارية المتبادلة التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع, فضلاً عن استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية بشكل مستدام.

وقدم العثيم شكره وتقديره للسفير على دعمه وتشجيعه وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السعوديين في سلطنة عمان.

ومن جانبه قدم السفير العماني أسمى آيات الشكر والامتنان للأستاذ عبدالله بن صالح العثيم على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال. الكلمات المفتاحية ، عبدالله العثيم يحتفي بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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