- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صباح اليوم، مع مواطنة نشرت مقطع فيديو عبر التواصل الاجتماعي بـ"تويتر" لغزال يتجول داخل حي الندى بالرياض.
وقال المركز عبر حسابه على "تويتر" تعليقاً على الفيديو: "نقدّر اهتمامكم، نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق، أو رقم جوال للتواصل".
وقالت المواطنة في تعليق لها على الفيديو المنشور: "غزال يبدو أنه تائه في حي الندى الرياض، نرجو المسارعة في إنقاذه؛ لأنه قريب من الشارع".
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 02:26 PM
قالت: نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق أو رقم جوال للتواصلمواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم
تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صباح اليوم، مع مواطنة نشرت مقطع فيديو عبر التواصل الاجتماعي بـ"تويتر" لغزال يتجول داخل حي الندى بالرياض.
وقال المركز عبر حسابه على "تويتر" تعليقاً على الفيديو: "نقدّر اهتمامكم، نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق، أو رقم جوال للتواصل".
وقالت المواطنة في تعليق لها على الفيديو المنشور: "غزال يبدو أنه تائه في حي الندى الرياض، نرجو المسارعة في إنقاذه؛ لأنه قريب من الشارع".
، مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.