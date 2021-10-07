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مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت: نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق أو رقم جوال للتواصل

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صباح اليوم، مع مواطنة نشرت مقطع فيديو عبر التواصل الاجتماعي بـ"تويتر" لغزال يتجول داخل حي الندى بالرياض.

وقال المركز عبر حسابه على "تويتر" تعليقاً على الفيديو: "نقدّر اهتمامكم، نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق، أو رقم جوال للتواصل".

وقالت المواطنة في تعليق لها على الفيديو المنشور: "غزال يبدو أنه تائه في حي الندى الرياض، نرجو المسارعة في إنقاذه؛ لأنه قريب من الشارع".

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 02:26 PM

قالت: نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق أو رقم جوال للتواصل

مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم
هادي العصيمي

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صباح اليوم، مع مواطنة نشرت مقطع فيديو عبر التواصل الاجتماعي بـ"تويتر" لغزال يتجول داخل حي الندى بالرياض.

وقال المركز عبر حسابه على "تويتر" تعليقاً على الفيديو: "نقدّر اهتمامكم، نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق، أو رقم جوال للتواصل".

وقالت المواطنة في تعليق لها على الفيديو المنشور: "غزال يبدو أنه تائه في حي الندى الرياض، نرجو المسارعة في إنقاذه؛ لأنه قريب من الشارع".

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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