، مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق أو رقم جوال للتواصل

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صباح اليوم، مع مواطنة نشرت مقطع فيديو عبر التواصل الاجتماعي بـ"تويتر" لغزال يتجول داخل حي الندى بالرياض.

وقال المركز عبر حسابه على "تويتر" تعليقاً على الفيديو: "نقدّر اهتمامكم، نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق، أو رقم جوال للتواصل".

وقالت المواطنة في تعليق لها على الفيديو المنشور: "غزال يبدو أنه تائه في حي الندى الرياض، نرجو المسارعة في إنقاذه؛ لأنه قريب من الشارع".