شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفَين لـ «البيئة» يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفَين لنظام البيئة، لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة تبوك.

وأوضحت أنه جرى ضبط مواطن ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، وآليّتان تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة *على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.