، استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أطلقت جمعية التنمية البشرية (همة) برنامج "بارعة للتواصل الرقمي"، برعاية بنك الجزيرة؛ للمساهمة في تعزيز التواجد الرقمي لمنظمات القطاع غير الربحي في المملكة من خلال بناء كوادر نسائية احترافية في مجال التسويق والتواصل الرقمي.
وانطلق التدريب العملي مطلع الأسبوع الماضي بالتنسيق مع الجمعيات المشاركة في البرنامج لتنفيذ التدريب على رأس العمل بتطبيق عملي للمشاريع لمدة شهر، كما تم إدراج الفرص التطوعية المهنية بعدد المتدربات والزيارات الميدانية والإشراف عليها، وبدأت بالتزامن مع أعمال المتابعة والدعم الاستشاري والمساندة للمتدربات؛ حيث نفّذت عائشة القروني المدربة المركزية للمشروع ومشرفة التدريب العملي، الجلسة الجماعية الأولى مع المتدربات بداية الأسبوع الجاري لمتابعة بداية التدريب وتقديم الاستشارات الفنية.
ويهدف برنامج "بارعة التواصل الرقمي" لتدريب ٢٠ امرأة من عمر ١٨- ٣٨ سنة، علـى مهارات التسويق والتواصل الرقمي وإدارة المحتوى وخدمة العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حتى الاحتراف بواقع ٤٨ ساعة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة، يعقبه تدريب عملي لمدة شهر في المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة في البرنامج، وينتهي البرنامج بتوظيف ما لا يقل عن ٨٠٪ من الخريجات بوظائف حضورية وعن بُعد في المسار الذي تدربن عليه لدى الجهات المشاركة، لرفع جودة عمليات التواصل الرقمي وزيادة حوكمة خدمة العملاء، بالإضافة لتسويق المبادرات والمشاريع الخيرية وتحسين الصورة الذهنية، وتعزيز التواجد الرقمي للمنظمات غير الربحية في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠ بما يسهم في زيادة تمكين المرأة ورفع معدلات توظيفها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد اللحيدان، أن البرنامج ينفذ بكوادر نسائية عالية التأهيل، ويقدم مواد وإثراءات من مؤلفات وإعداد نخبة من الممارسات والممارسين في التسويق والإعلام الرقمي والتواصل المؤسسي وخدمة العملاء في منصات التواصل الاجتماعي أمثال عائشة القروني ومريم باعثمان ود.بسام السيد وعبدالعزيز بن هلابي وغيرهم من المبدعين.
جدير بالذكر أن المشروع انطلق في ٤ محرم ١٤٤٣هـ، باستقطاب الجهات المشاركة من مؤسسات القطاع غير الربحي ومن ثم الإعلان عن البرنامج لاستقبال وفرز المتقدمات واعتمادهم، ومن ثم بدأ التدريب وورش العمل ومشاريع التخرج واستمر حتى ١٦ صفر، واشتمل على (أساسيات التسويق والتواصل الرقمي، والعلاقات العامة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وصناعة المحتوى الإعلامي، والترويج والإعلان والحملات التسويقية، والتحليل الرقمي وإدارة البيانات، وتخطيط التسويق، والتواصل الرقمي، وإدارة الإعلانات عبر وسائل التواصل الرقمي، ورصد البيانات وتحليلها وأتمتة التقارير)، ويستمر حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي؛ حيث سيختتم بحفل ختامي لتكريم الجهات المشاركة برعاية من وزارة الموارد البشرية وراعي البرنامج الحصري بنك الجزيرة.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 12:46 PM
للمساهمة في تعزيز التواجد الرقمي لمنظمات القطاع غير الربحي بالمملكةاستهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي
أطلقت جمعية التنمية البشرية (همة) برنامج "بارعة للتواصل الرقمي"، برعاية بنك الجزيرة؛ للمساهمة في تعزيز التواجد الرقمي لمنظمات القطاع غير الربحي في المملكة من خلال بناء كوادر نسائية احترافية في مجال التسويق والتواصل الرقمي.
وانطلق التدريب العملي مطلع الأسبوع الماضي بالتنسيق مع الجمعيات المشاركة في البرنامج لتنفيذ التدريب على رأس العمل بتطبيق عملي للمشاريع لمدة شهر، كما تم إدراج الفرص التطوعية المهنية بعدد المتدربات والزيارات الميدانية والإشراف عليها، وبدأت بالتزامن مع أعمال المتابعة والدعم الاستشاري والمساندة للمتدربات؛ حيث نفّذت عائشة القروني المدربة المركزية للمشروع ومشرفة التدريب العملي، الجلسة الجماعية الأولى مع المتدربات بداية الأسبوع الجاري لمتابعة بداية التدريب وتقديم الاستشارات الفنية.
ويهدف برنامج "بارعة التواصل الرقمي" لتدريب ٢٠ امرأة من عمر ١٨- ٣٨ سنة، علـى مهارات التسويق والتواصل الرقمي وإدارة المحتوى وخدمة العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حتى الاحتراف بواقع ٤٨ ساعة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة، يعقبه تدريب عملي لمدة شهر في المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة في البرنامج، وينتهي البرنامج بتوظيف ما لا يقل عن ٨٠٪ من الخريجات بوظائف حضورية وعن بُعد في المسار الذي تدربن عليه لدى الجهات المشاركة، لرفع جودة عمليات التواصل الرقمي وزيادة حوكمة خدمة العملاء، بالإضافة لتسويق المبادرات والمشاريع الخيرية وتحسين الصورة الذهنية، وتعزيز التواجد الرقمي للمنظمات غير الربحية في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠ بما يسهم في زيادة تمكين المرأة ورفع معدلات توظيفها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد اللحيدان، أن البرنامج ينفذ بكوادر نسائية عالية التأهيل، ويقدم مواد وإثراءات من مؤلفات وإعداد نخبة من الممارسات والممارسين في التسويق والإعلام الرقمي والتواصل المؤسسي وخدمة العملاء في منصات التواصل الاجتماعي أمثال عائشة القروني ومريم باعثمان ود.بسام السيد وعبدالعزيز بن هلابي وغيرهم من المبدعين.
جدير بالذكر أن المشروع انطلق في ٤ محرم ١٤٤٣هـ، باستقطاب الجهات المشاركة من مؤسسات القطاع غير الربحي ومن ثم الإعلان عن البرنامج لاستقبال وفرز المتقدمات واعتمادهم، ومن ثم بدأ التدريب وورش العمل ومشاريع التخرج واستمر حتى ١٦ صفر، واشتمل على (أساسيات التسويق والتواصل الرقمي، والعلاقات العامة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وصناعة المحتوى الإعلامي، والترويج والإعلان والحملات التسويقية، والتحليل الرقمي وإدارة البيانات، وتخطيط التسويق، والتواصل الرقمي، وإدارة الإعلانات عبر وسائل التواصل الرقمي، ورصد البيانات وتحليلها وأتمتة التقارير)، ويستمر حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي؛ حيث سيختتم بحفل ختامي لتكريم الجهات المشاركة برعاية من وزارة الموارد البشرية وراعي البرنامج الحصري بنك الجزيرة.
، استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر استهدفت 20 سعودية.. "همة" تبدأ التدريب العملي لبرنامج بارعة للتواصل الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.