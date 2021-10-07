السعودية | “عفوًا.. لقد نفذت جميع المواعيد”.. مواطنون يشتكون من توقف الحجز عبر تطبيق “خدمات المرضى”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

يواجه العديد من المواطنين في المملكة، مشكلة كبيرة في حجز المواعيد في عيادات مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بعد التعطل المستمر في تطبيق خدمات المرضى، التي أطلقته الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وطالب المواطنون، وزارة الحرس الوطني، بسرعة التدخل لحل الأزمة، خاصة وأنه لا يوجد أي حجز للمواعيد إلا باستخدام تطبيق خدمات المرضى، مشيرين إلى أنهم يحاولون منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم، الحجز لكن دون جدوى، حيث تظهر لهم رسالة تفيد باكتمال الحجز لهذا اليوم.

وتسبب عدم تمكن المواطنين من الحجر، في إثارة الغضب والاستياء، حيث تساءلوا عن جدوى التطبيق، إذا لم يتمكنوا من الحجز، مؤكدين أن هناك حالات مرضية كثيرة تحتاج حجز المواعيد.

ولم تصدر الشؤون الصحية بالحرس الوطني، أي تعليق حتى الآن، حول الأسباب الرئيسية وراء توقف خدمة حجز المواعيد عن العمل، ولكن العديد من المستخدمين لا يزالون يشتكون من استمرار المشكلة.

وسبق وأن أطلقت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني خدمة حجز المواعيد مباشرةً في عيادات طب الأسرة والرعاية الأولية عن طريق تطبيق خدمات المرضى، وهذه الخدمة تتيح للمريض اختيار الطبيب والموعد المناسب لأقرب عيادة من مسكنه وتأكيد الحجز وإلغاءه من خلال التطبيق.