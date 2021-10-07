شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": توقعات بهطول أمطار من غزيرة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى هطول أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, وبلجرشي, والمندق, وبني حسن, والحجرة, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.