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"الأرصاد": توقعات بهطول أمطار من غزيرة على الباحة

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى هطول أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, وبلجرشي, والمندق, وبني حسن, والحجرة, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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