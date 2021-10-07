، الهدف 500 مليون.. "موديرنا" تنشئ أول مصنع للقاحها بإفريقيا ،

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أعلنت شركة "موديرنا" عزمها إنشاء أول مركز في إفريقيا لإنتاج 500 مليون جرعة من لقاحات كورونا سنوياً.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"موديرنا" ستيفان بانسل، في مقابلة صحفية: إن استكمال البناء في المصنع والتحقق من صحته، سيستغرق من عامين إلى أربع سنوات.
وأضاف "بانسل": "هناك تفاوت على مستوى العالم من حيث القدرة على تأمين لقاحات كوفيد-19، وستحاول "موديرنا" أن تسدّ النقص الموجود"، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ولم تختر "موديرنا" بعدُ الدولة الإفريقية لبناء مصنعها، حيث قال "بانسل": إن الشركة لديها قائمة مختصرة من حوالي 5 بلدان، دون أن يحددها، مشيراً إلى أن شركته تقوم بتقييم البلدان بناءً على استقرارها السياسي وجودة القوى العاملة وإمكانية الوصول إلى المواد اللازمة للتصنيع.
وتتوقع "موديرنا" إنتاج ما يصل إلى مليار جرعة من لقاح كوفيد-19 للاستخدام العالمي هذا العام، ومن ثم يمكن مضاعفة الإنتاج إلى ثلاثة مليارات في العام المقبل وفق "سكاي نيوز".
ومن بين الدول الإفريقية، وقّعت "موديرنا" عقداً لتزويد بوتسوانا بجرعات من لقاحها، كما أدرجت الولايات المتحدة الشركة في قائمة المتبرعين باللقاحات إلى بلدان أخرى، بما في ذلك نيجيريا.
كذلك وافقت "موديرنا" على توفير ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاحها لبرنامج "كوفاكس" الذي يوزع جرعات اللقاح على البلدان ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك تلك الموجودة في إفريقيا.
ومن المقرر تسليم حوالي 34 مليون جرعة من تلك الجرعات إلى "كوفاكس" بحلول نهاية هذا العام، والباقي في عام 2022.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 11:56 AM
استكمال البناء والتحقق من صحته سيستغرق من عامين إلى أربع سنواتالهدف 500 مليون.. "موديرنا" تنشئ أول مصنع للقاحها بإفريقيا
أعلنت شركة "موديرنا" عزمها إنشاء أول مركز في إفريقيا لإنتاج 500 مليون جرعة من لقاحات كورونا سنوياً.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"موديرنا" ستيفان بانسل، في مقابلة صحفية: إن استكمال البناء في المصنع والتحقق من صحته، سيستغرق من عامين إلى أربع سنوات.
وأضاف "بانسل": "هناك تفاوت على مستوى العالم من حيث القدرة على تأمين لقاحات كوفيد-19، وستحاول "موديرنا" أن تسدّ النقص الموجود"، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ولم تختر "موديرنا" بعدُ الدولة الإفريقية لبناء مصنعها، حيث قال "بانسل": إن الشركة لديها قائمة مختصرة من حوالي 5 بلدان، دون أن يحددها، مشيراً إلى أن شركته تقوم بتقييم البلدان بناءً على استقرارها السياسي وجودة القوى العاملة وإمكانية الوصول إلى المواد اللازمة للتصنيع.
وتتوقع "موديرنا" إنتاج ما يصل إلى مليار جرعة من لقاح كوفيد-19 للاستخدام العالمي هذا العام، ومن ثم يمكن مضاعفة الإنتاج إلى ثلاثة مليارات في العام المقبل وفق "سكاي نيوز".
ومن بين الدول الإفريقية، وقّعت "موديرنا" عقداً لتزويد بوتسوانا بجرعات من لقاحها، كما أدرجت الولايات المتحدة الشركة في قائمة المتبرعين باللقاحات إلى بلدان أخرى، بما في ذلك نيجيريا.
كذلك وافقت "موديرنا" على توفير ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاحها لبرنامج "كوفاكس" الذي يوزع جرعات اللقاح على البلدان ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك تلك الموجودة في إفريقيا.
ومن المقرر تسليم حوالي 34 مليون جرعة من تلك الجرعات إلى "كوفاكس" بحلول نهاية هذا العام، والباقي في عام 2022.
، الهدف 500 مليون.. "موديرنا" تنشئ أول مصنع للقاحها بإفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
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