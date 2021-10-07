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تجاوبت الشركة الوطنية للمياه مع "الخليج 365"، بعد ساعات من نشرها تقريرًا تحت عنوان (شاهد في "الشرائع".. نقطة صرف صحي مكشوفة وتشكل خطرًا).
ووجّهت الشركة فِرَقها الميدانية للموقع المتضرر؛ لتأمينه وإعادته لطبيعته التي كان عليها قبل تعرضه للتخريب وإزالة الغطاء الحديدي والصبة التي تحيط بالموقع؛ وذلك بعد وقوف مراقب بلدية الشرائع على الموقع.
وكانت "الخليج 365" قد تناولت في تقريرها خطر الموقع الذي تعرض للتخريب وأزيل منه الغطاء؛ مما جعله يشكل خطرًا على مرتاديه.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 11:46 AM
تفاعل من "المياه" وجّهت على إثره فِرَقها وأعادت الموقع لطبيعته قبل التخريبتجاوبًا مع "الخليج 365".. شاهد تأمين نقطة الصرف المكشوفة بـ"شرائع مكة"
تجاوبت الشركة الوطنية للمياه مع "الخليج 365"، بعد ساعات من نشرها تقريرًا تحت عنوان (شاهد في "الشرائع".. نقطة صرف صحي مكشوفة وتشكل خطرًا).
ووجّهت الشركة فِرَقها الميدانية للموقع المتضرر؛ لتأمينه وإعادته لطبيعته التي كان عليها قبل تعرضه للتخريب وإزالة الغطاء الحديدي والصبة التي تحيط بالموقع؛ وذلك بعد وقوف مراقب بلدية الشرائع على الموقع.
وكانت "الخليج 365" قد تناولت في تقريرها خطر الموقع الذي تعرض للتخريب وأزيل منه الغطاء؛ مما جعله يشكل خطرًا على مرتاديه.
، تجاوبًا مع "الخليج 365".. شاهد تأمين نقطة الصرف المكشوفة بـ"شرائع مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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