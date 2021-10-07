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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة؛ حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى هطول أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 11:19 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية"الأرصاد": حالة أمطار من غزيرة إلى متوسطة على الباحة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة؛ حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى هطول أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).
، "الأرصاد": حالة أمطار من غزيرة إلى متوسطة على الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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