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"الأرصاد": حالة أمطار من غزيرة إلى متوسطة على الباحة

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محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة؛ حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى هطول أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 11:19 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد": حالة أمطار من غزيرة إلى متوسطة على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة؛ حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى هطول أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

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، "الأرصاد": حالة أمطار من غزيرة إلى متوسطة على الباحة ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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