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نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 277 جولة على الأسواق والمراكز التجارية، ضمن نطاق بلدية شمال نجران؛ بهدف التأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية.
وأسفرت الجولات عن إغلاق 8 منشآت تجارية غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط 61 مخالفة، وإنذار 4 محلات، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ودعت الأمانة الجميعَ إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 11:06 AM
دعت الأمانة إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940نجران.. 277 جولة تغلق 8 منشآت وتضبط 61 مخالفة لاحترازات كورونا
نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 277 جولة على الأسواق والمراكز التجارية، ضمن نطاق بلدية شمال نجران؛ بهدف التأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية.
وأسفرت الجولات عن إغلاق 8 منشآت تجارية غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط 61 مخالفة، وإنذار 4 محلات، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ودعت الأمانة الجميعَ إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.
، نجران.. 277 جولة تغلق 8 منشآت وتضبط 61 مخالفة لاحترازات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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