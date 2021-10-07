تعرف على طقس السعودية اليوم.. أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا بمعظم المناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس السعودية، حيث تسود توقعات أن يكون الطقس اليوم الخميس باردة في المناطق الشمالية ومعتدلًا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، بينما يتوقع أن يكون شديد الحرارة في أجزاء من المنطقة الشرقية نهاراً ودرجات الحرارة، كما تستمر فرصة هطول زخات رعدية من الأمطار على أجزاء من جنوب وجنوب غرب المملكة وصولاً لمرتفعات مكة المكرمة الجنوبية والشرقية ومرتفعات الطائف، وإلى التفاصيل:

أجواء باردة شمالًا وأمطار بعدة مناطق

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، اليوم الخميس هطول أمطار على 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة، مع طقس بارد شمالاً.

وأشار الحيزان إلى أن فرص هطول الأمطار تشمل مرتفعات جازان وسواحلها الجنوبية الغربية ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة وشمالها، لافتا إلى امتداد غطاء سحابي جنوب غرب منطقة الرياض.

وتابع الحيزان، أن الطقس سيكون باردا شمالا خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر حيث تنحدر درجات الحرارة حتى 14 درجة مئوية في القريات بمنطقة الجوف مع عبور موجات تبريد علوية ويكون الطقس معتدلا على بقية القطاعات مع ميل للبرودة، وتكون الرياح هادئة إلى معتدلة بشكل عام.

ووفق الحيزان، يكون الطقس وسط النهار معتدلا شمال المملكة مائلا للحرارة على بقية القطاعات وحارا على المدينة ومكة والقطاع الداخلي للمنطقة الشرقية والرياح متوسطة الحركة على غالبية قطاعات المملكة ونشطة بعد الظهيرة على منطقة مكة المكرمة وسواحل المدينة المنورة.

توقعات طقس إجازة نهاية الأسبوع

من جهته، كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس المملكة بأن تسود أجواء إجازة نهاية الأسبوع (من الخميس وحتى السبت)، مشيرا إلى أجواء حارة نسبياً نهارا لطيفة فجرا على معظم المناطق، تميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات.

ونصح الحصيني بالكشتة ليلا قائلا: «اكشتوا ليلاً، الأجواء جيدة، لا تنسوا دعاء نزول المكان، الشمالية والمرتفعات تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلا».

وحول توقعات هطول الأمطار، قال الحصيني إنه متوقع أمطار خلال الـ(72) ساعة القادمة على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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