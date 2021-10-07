إغلاق جزئي لمدة يومين لطريق الأمير مقرن بالمدينة المنورة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مرور المدينة المنورة، عن إغلاق جزئي لطريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز لمدة يومين، بدءًا من فجر غدٍ الجمعة.

وذكر المرور السعودي –عبر تويتر- أنَّ إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المنطقة؛ نوَّهت إلى أنه سيتم إغلاق جزئي لطريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز لمدة يومين ابتداءً من فجر يوم الجمعة (٢ ربيع الأول ١٤٤٣هـ)، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع.

وأهاب مرور المدينة المنورة، بالمواطنين ومستخدمي الطريق، استخدام الطرق البديلة.

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