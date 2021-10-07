خبير أرصاد: 5 مناطق تتأثر بالأمطار وأجواء باردة شمالًا.. الخميس

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، اليوم الخميس هطول أمطار على 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة، مع طقس بارد شمالاً.

وقال الحيزان، عبر حسابه الرَّسمي بموقع «تويتر»، إنَّ فرص هطول الأمطار تشمل مرتفعات جازان وسواحلها الجنوبية الغربية ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة وشمالها، لافتا إلى امتداد غطاء سحابي جنوب غرب منطقة الرياض.

وتابع الحيزان، أن الطقس سيكون باردا شمالا خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر حيث تنحدر درجات الحرارة حتى 14 درجة مئوية في القريات بمنطقة الجوف مع عبور موجات تبريد علوية ويكون الطقس معتدلا على بقية القطاعات مع ميل للبرودة، وتكون الرياح هادئة إلى معتدلة بشكل عام.

ووفق الحيزان، يكون الطقس وسط النهار معتدلا شمال المملكة مائلا للحرارة على بقية القطاعات وحارا على المدينة ومكة والقطاع الداخلي للمنطقة الشرقية والرياح متوسطة الحركة على غالبية قطاعات المملكة ونشطة بعد الظهيرة على منطقة مكة المكرمة وسواحل المدينة المنورة.

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