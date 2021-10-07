«نزاهة» تعلن إيقاف ۲۷۱ شخصًا في قضايا فساد ورشوة بينهم موظفون بعدة وزارات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1443 هـ.

وذكرت نزاهة –عبر تويتر- أنها باشرت خلال شهر صفر 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۱۰۳۲۹) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (۱۳۹) متهما في قضايا إدارية وجنائية.

وكذلك إيقاف (۲۷۱) مواطنًا ومقيما منهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و(هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: (980)، البريد الإلكتروني: nazaha.gov.sa

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