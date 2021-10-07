الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها «جريمة حرب»

الرياض - محمد عبدالله - أعربت دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها الدولي، من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

واعتبرت دولة الإمارات (في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي) أنَّ استهداف المطار يعدّ تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا، يهدِّد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجدَّد البيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكَّدت وزارة الخارجية، أن أمن الإمارات وأمن المملكة، كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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