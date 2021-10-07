محلل سياسي: قوات التحالف تمتلك تكنولوجيا عسكرية متقدمة لتتبع الحوثيين

الرياض - محمد عبدالله - قال المحلل السياسي عبدالرحمن الملحم، إنَّ قواتِ التحالف العربي لدعم الشرعية، جاهزةٌ بما يلزم ولديها التكنولوجيا العسكرية المتمكنة.

وأضاف الملحم بمداخلة لإذاعة «الرياض»، إن قوات التحالف لديها تكنولوجيا تمكنها من استهداف مواقع حساسة للعدو، بدليل تصديها على مدار 6 سنوات لصواريخ باليستية وطائرات درونز، فضلا عن تمتعها بقدرات وإمكانيات أفرادها، مهما بلغت إمكانيات العدو الحوثي.

واستكمل، أن قدرات قوات التحالف تمكنها من تتبع العدو جوا وبرا وبحرا، اتساقا مع الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للتحالف، مشيرا إلى أن استمرار الحوثيين في عملياتهم الإرهابية أمام الضمير العالمي يتطلب نظرة عميقة من الأمم المتحدة ومن الدول الكبرى بهذا الشأن.

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