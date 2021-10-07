«الحصيني» يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع.. وينصح بالكشتة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء إجازة نهاية الأسبوع (من الخميس وحتى السبت)، مشيرا إلى أجواء حارة نسبياً نهارا لطيفة فجرا على معظم المناطق، تميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات.

وقال االحصيني –عبر تويتر- عن الرياح المتوقعة اليوم الخميس، رياح متوسطة على أجزاء من القطاع العربي وشمال الشرقية. أما غدا الجمعة، فهي رياح متوسطة على أجزاء من الغربية والشمالية والشرقية.

ويوم السبت، متوقع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية.

ونصح الحصيني بالكشتة ليلا قائلا: «اكشتوا ليلاً، الأجواء جيدة، لا تنسوا دعاء نزول المكان، الشمالية والمرتفعات تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلا».

وحول توقعات هطول الأمطار، قال الحصيني إنه متوقع أمطار خلال الـ(72) ساعة القادمة على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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