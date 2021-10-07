لتبادل الخبرات.. مذكرة تفاهم بين كلية التربية بجامعة الإمام و«تعليم الرياض»

الرياض - محمد عبدالله - برعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، وقع عميد كلية التربية الدكتور أحمد بن محمد النشوان مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض.

تضمنت المذكرة سعي الطرفين لدعم أشكال البحث في الميدان التربوي وتبادل الخبرات الميدانية وتنظيم اللقاءات والوورش العلمية.

وثمن الدكتور أحمد بن محمد النشوان لأمير منطقة الرياض بالنيابة رعايته وحضوره توقيع هذه المذكرة والتي تأتي ضمن مجموعة شراكات مجتمعية تعقدها الكلية مؤخرًا لخدمة قطاع التعليم والعاملين فيه.

كما تقدم عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري على جهوده ودعمه المتواصل لكلية التربية وجميع منسوبيها.

اقرأ أيضًا:

توجيهان من التعليم بشأن العودة الحضورية للابتدائي ورياض الأطفال.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل