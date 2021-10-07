شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الأسلامي» تدين الهجوم الحوثي الجديد على مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي مجددًا بطائرة مسيرة (مفخخة).

وأكد أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الدكتور العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.