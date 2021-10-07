شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : «نزاهة» إيقاف 271 مواطنًا ومقيم في 9 وزارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر صفر 1443ه، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل

۱۰۳۲۹) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (639) متهمين في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۲۷۱) مواطن ومقيما موظفين من وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) و(هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.