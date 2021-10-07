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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر صفر 1443هـ؛ حيث حققت مع 639 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطنًا ومقيمًا.
وقال الهيئة: إن الموقوفين منهم موظفون بوزارات: (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والبيئة، ومكافحة الفساد، والزكاة).
وأبانت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، ويجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 09:55 AM
قالت: تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزويربينهم موظفون بالدفاع والداخلية.. نزاهة: التحقيق مع 639 متهمًا وإيقاف 271 مواطنًا ومقيمًا
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر صفر 1443هـ؛ حيث حققت مع 639 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطنًا ومقيمًا.
وقال الهيئة: إن الموقوفين منهم موظفون بوزارات: (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والبيئة، ومكافحة الفساد، والزكاة).
وأبانت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، ويجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.
، بينهم موظفون بالدفاع والداخلية.. نزاهة: التحقيق مع 639 متهمًا وإيقاف 271 مواطنًا ومقيمًا ،
المصدر : الخليج 365
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