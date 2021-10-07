، سيول وأمطار وزخات.. "أجواء الخميس" في قراءة لـ"درجات الحرارة بـ18 وجهة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - طقس حار عمومًا ونسبيًّا على الأجزاء الشمالية ومعتدل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية

يُتوقع أن يبقى الطقس اليوم الخميس حارًا في عموم المناطق؛ بينما يكون حارًّا نسبيًّا في المناطق الشمالية، ومعتدلًا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية؛ بينما يستمر شديدَ الحرارة في أجزاء من المنطقة الشرقية نهارًا ودرجات الحرارة في بداية الأربعين مئوية؛ وفق موقع "طقس العرب".

هذا وتستمر فرصة هطول زخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب وجنوب غرب المملكة وصولًا لمرتفعات مكة المكرمة الجنوبية والشرقية ومرتفعات الطائف.

وتبقى الاحتمالية واردة لهطول زخات متفرقة ورعدية من الأمطار في منطقة الربع الخالي، وأجزاء من جنوب منطقة الرياض إداريًّا، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق؛ بينما تكون شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على أجزاء من سواحل البحر الأحمر.

ونبّه "طقس العرب" إلى تشكّل السيول وجريان الأودية في أجزاء من جنوب غرب المملكة وصولًا لمرتفعات جنوب وشرق مكة المكرمة ومرتفعات الطائف، وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في السعودية يوم الخميس.

الطقس في الرياض:

غالبًا صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °38

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °25

الطقس في مكة المكرمة:

غالبًا صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مكة المكرمة: °41

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكة المكرمة: °30

الطقس في المدينة المنورة:

غالبًا صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المدينة المنورة: °40

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المدينة المنورة: °29

الطقس في جدة:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جدة: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جدة: °29

الطقس في عرعر:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عرعر: °32

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عرعر: °18

الطقس في الجوف:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجوف: °34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجوف: °21

الطقس في الطائف:

غائم جزئيًّا

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطائف: °32

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطائف: °23

الطقس في حائل:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حائل: °38

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حائل: °23

الطقس في الباحة:

غيوم متفرقة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الباحة: °27

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الباحة: °19

الطقس في جازان:

احتمال زخات رعدية من المطر

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جازان: °35

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جازان: °38

الطقس في سكاكا:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في سكاكا: °34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في سكاكا: °21

الطقس في القريات:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القريات: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في القريات: °19

الطقس في بريدة:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بريدة: °40

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في بريدة: °24

الطقس في عنيزة:

غالبًا صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عنيزة: °39

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عنيزة: °24

الطقس في الجبيل:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجبيل: °34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجبيل: °26

الطقس في ينبع:

غالبًا صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ينبع: °36

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في ينبع: °28

الطقس في رابغ:

صافٍ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في رابغ: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في رابغ: °29

الطقس في أبها:

احتمال زخات أمطار رعدية

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبها: °27

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبها: °16