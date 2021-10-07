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نوّهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة، بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز، جزئيًّا لمدة يومين.
وأوضح "المرور"، أن الإغلاق الجزئي يبدأ من فجر يوم الجمعة ٢ ربيع الأول ١٤٤٣هـ؛ وذلك لتنفيذ أعمال المشروع؛ مُهيبة بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 09:01 AM
أهاب بمستخدميه "استخدام الطرق البديلة".. والبداية من فجر غد الجمعةلمدة يومين.. "مرور المدينة": إغلاق جزئي لطريق الأمير "مقرن بن عبدالعزيز"
نوّهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة، بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز، جزئيًّا لمدة يومين.
وأوضح "المرور"، أن الإغلاق الجزئي يبدأ من فجر يوم الجمعة ٢ ربيع الأول ١٤٤٣هـ؛ وذلك لتنفيذ أعمال المشروع؛ مُهيبة بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
، لمدة يومين.. "مرور المدينة": إغلاق جزئي لطريق الأمير "مقرن بن عبدالعزيز" ،
المصدر : الخليج 365
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