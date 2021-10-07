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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليماتها لشركات الطيران، بشأن اشتراط التحصين بجرعتين من لقاح كوفيد-19، قبل الصعود إلى الطائرة على الرحلات الداخلية.
وأكدت هيئة الطيران المدني أن القرار يسري بداية من الأحد 4 ربيع الأول 1442هـ الموافق 10 أكتوبر 2021، وأن هذا الإجراء لن يطبق على الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".
وكانت الهيئة قد أصدرت أمس تعليماتها لشركات الطيران، بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 08:53 AM
هذا الإجراء لن يطبق على الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في "توكلنا"من الأحد.. اشتراط التحصين بجرعتيْ كورونا لصعود طائرات الرحلات الداخلية
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليماتها لشركات الطيران، بشأن اشتراط التحصين بجرعتين من لقاح كوفيد-19، قبل الصعود إلى الطائرة على الرحلات الداخلية.
وأكدت هيئة الطيران المدني أن القرار يسري بداية من الأحد 4 ربيع الأول 1442هـ الموافق 10 أكتوبر 2021، وأن هذا الإجراء لن يطبق على الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".
وكانت الهيئة قد أصدرت أمس تعليماتها لشركات الطيران، بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.
، من الأحد.. اشتراط التحصين بجرعتيْ كورونا لصعود طائرات الرحلات الداخلية ،
المصدر : الخليج 365
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