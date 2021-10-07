أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس (آخر تحديثات)

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، رغم الارتفاع الطفيف لأسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.



وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 256.56 ريال (56.68 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية نحو 185.99 ريال (49.60 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 159.42 ريال (42.51 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 123.99 ريال (33.06 دولار).

و شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء، مع تراجع طفيف لعوائد السندات، وبعد صدور بيانات اقتصادية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة هامشية بلغت 0.05% أو 90 سنتًا ليصل إلى 1761.80 دولار للأوقية عند التسوية.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين لدى "أكتيف تريدز" إن المعدن الاصفر قد يستفيد من استمرار قلق المستثمرين بشأن أزمة شركة "إيفرجراند" الصينية وارتفاع أسعار الطاقة نظرا للمخاطر على نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الذهب سيتبع خطى عائدات السندات الأمريكية في حين ستستمر المخاطر في تحديد الاتجاه في الأجل القصير فيما يتعلق بالطلب على المعدن كملاذ آمن قبيل تقرير الوظائف الأمريكية المنتظر صدوره يوم الجمعة المقبل.