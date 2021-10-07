تقرير يكشف عن سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

ارتفع سعر صرف الدولار في سوريا، اليوم الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء).



سجل سعر الدولار لدى السوق الموازية 3455 ليرة للشراء، و3505 ليرات للبيع.

ومن المتوقع أن يتعافى اقتصاد سوريا بعد أن أعاد الأردن قبل أيام فتح معبره الرئيسي مع دمشق بالكامل فيما يمثل دفعة لاقتصاد البلاد.

وتأمل سوريا، التي تقول إن العقوبات الغربية هي السبب في مشاكلها الاقتصادية، أن يسهم توسيع روابطها التجارية مع الأردن في التعافي من آثار الحرب المدمرة.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق بيانات الأمم المتحدة بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

تراجع سعر اليورو في سوريا، لدى السوق الموازية (السوداء) حيث سجلت العملة الأوروبية 3990 ليرات للشراء، و4050 ليرة للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى السوق السورية الموازية (السوداء) انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية، عند 4690 ليرة للشراء، و4760 ليرة للبيع.

سجل سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 920 ليرة للشراء، و936 ليرة للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، سجل خلال تداولات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 940 ليرة للشراء، و954 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية (السوداء) عند 11445 ليرة للشراء، و11635 ليرة للبيع.