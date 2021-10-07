محمد بن مسعود - الدمام - وتحويلها إلى خارج المملكة.. ضُبط بحوزتهما 918.141 ريالًا وعملات أجنبية صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر؛ لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة؛ متخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقرًّا لذلك، وضُبط بحوزتهما (918.141) ريالًا وعملات أجنبية، وجرى إيقافهما، واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 08:25 AM وتحويلها إلى خارج المملكة.. ضُبط بحوزتهما 918.141 ريالًا وعملات أجنبية القبض على "سودانييْن" اثنين مخالفيْن لنظام الإقامة لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر القبض على "سودانييْن" اثنين مخالفيْن لنظام الإقامة لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر؛ لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة؛ متخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقرًّا لذلك، وضُبط بحوزتهما (918.141) ريالًا وعملات أجنبية، وجرى إيقافهما، واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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