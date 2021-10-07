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تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، وجازان، وعسير)، تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 08:20 AM
يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران وجازان وعسير
تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، وجازان، وعسير)، تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران وجازان وعسير ،
المصدر : الخليج 365
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