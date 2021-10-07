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قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء الأربعاء: إنها سجلت 17893 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و530 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان أن البرازيل سجلت حتى الآن 21 مليونًا و516967 إصابة منذ بداية الجائحة؛ في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 599359.
كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 2.427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 325.804 إصابات.
وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء، تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2.544 حالة وفاة.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 08:29 AM
خلال الـ24 ساعة الماضيةضحايا كورونا.. 530 وفاة في البرازيل و8 حالات بكوريا الجنوبية
قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء الأربعاء: إنها سجلت 17893 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و530 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان أن البرازيل سجلت حتى الآن 21 مليونًا و516967 إصابة منذ بداية الجائحة؛ في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 599359.
كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 2.427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 325.804 إصابات.
وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء، تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2.544 حالة وفاة.
، ضحايا كورونا.. 530 وفاة في البرازيل و8 حالات بكوريا الجنوبية ،
المصدر : الخليج 365
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