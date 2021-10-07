- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تَوصل علماء إلى تفسير لمعاناة بعض الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا، من التهابات في أصابع أقدامهم.
هذه الحالة تُعرف باسم "أصابع كورونا"، وهي إحدى الآثار الجانبية لتحول الجسم إلى وضع الهجوم لمحاربة الفيروس.
ويقول الباحثون إنهم حددوا أجزاء الجهاز المناعي التي يبدو أنها تؤدي إلى ظهور هذه الأعراض؛ طبقًا لـ"بي بي سي".
وقد تساعد النتائج، التي نشرتها الدورية البريطانية للأمراض الجلدية، في معرفة العلاجات التي تخفف من هذه الأعراض.
يمكن أن تحدث هذه الحالة في أي عمر، ولكنها أكثر شيوعًا بين الأطفال والمراهقين.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 08:28 AM
أكثر شيوعًا بين الأطفال والمراهقينأسرار "أصابع كورونا" في أقدام المصابين بالفيروس.. تعرّف عليها
تَوصل علماء إلى تفسير لمعاناة بعض الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا، من التهابات في أصابع أقدامهم.
هذه الحالة تُعرف باسم "أصابع كورونا"، وهي إحدى الآثار الجانبية لتحول الجسم إلى وضع الهجوم لمحاربة الفيروس.
ويقول الباحثون إنهم حددوا أجزاء الجهاز المناعي التي يبدو أنها تؤدي إلى ظهور هذه الأعراض؛ طبقًا لـ"بي بي سي".
وقد تساعد النتائج، التي نشرتها الدورية البريطانية للأمراض الجلدية، في معرفة العلاجات التي تخفف من هذه الأعراض.
يمكن أن تحدث هذه الحالة في أي عمر، ولكنها أكثر شيوعًا بين الأطفال والمراهقين.
، أسرار "أصابع كورونا" في أقدام المصابين بالفيروس.. تعرّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر أسرار "أصابع كورونا" في أقدام المصابين بالفيروس.. تعرّف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.