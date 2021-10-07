هل يمكن إلغاء بلاغ تغيب العمالة المنزلة بعد 3 شهور؟.. الجوازات تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية إلغاء بلاغ تغيب العمالة المنزلية بعد نحو 3 شهور من تقديم البلاغ، مشيرة إلى شروط تقديم بلاغ تغيب العمالة المنزلية.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يوماً من تاريخ البلاغ.

شروط بلاغ تغيب العمالة المنزلية

وأكدت الجوازات السعودية أن خدمة الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب (هروب) آليًا، موضحة أنه يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب:

- أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية.

- يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يومًا فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر.

- ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

- إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيًا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

وكانت الجوازات السعودية قالت إن إسقاط العمالة المنزلية آليًّا بخرج ولم يعد، يتم بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

وأضافت الجوازات السعودية إن إسقاط العمالة المنزلية بخرج ولم يعد يتم أيضًا بالتواصل من خلال خدمة «الرسائل والطلبات» عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

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