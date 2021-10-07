أبشر: 3 خطوات لتغيير الحالة الاجتماعية للمرأة بعد الطلاق

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة أبشر، خطوات تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة المتزوجة في حالة طلاقها.

وقالت المنصة، إن المستفيدة في تلك الحالة يمكنها الدخول إلى حسابها من خلال منصة أبشر، ومن خلال تبويب خدماتي يتم النقر على أيقونات: «خدمات- الأحوال المدنية- مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية- يرجى اختيار الخدمة»، ثم «خدمات السجل المدني» من القائمة المنسدلة، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، عبر الرابط: أضغط هنا

جاء ذلك ردا على استفسار ورد للمنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قالت فيه إحدى المستفيدات: إنني أريد تغيير الحالة الاجتماعية من «متزوجة» إلى «مطلقة»؛ فهل يلزم الذهال إلى المكتب؟.

اقرأ أيضا:

«السعودية للكهرباء» توضح سبب اختلاف تاريخ إصدار الفاتورة