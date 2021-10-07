الزهراني يوقَّع كتابه «قانون الله أم الفيزياء» في معرض الرياض للكتاب

الرياض - محمد عبدالله - وقَّع الكاتب عبدالله الزهراني إصداره الجديد كتاب «قانون الله أم الفيزياء» في معرض الرياض الدولي للكتاب الـ21، الذي تحل فيه العراق ضيفًا أدبيًّا.

ويعد الكتاب فلسفيًا بسيط اللغة يأخذ العقل البشري في جولة داخل عقله مقترنة بالكون والفيزياء وعلاقتهم، ويخوض غمار هذا العقل الذي عجز أن يجد مكنونه وذاته ويظهر مدى قوته من خلال الكون والفيزياء واللذان كانا أقوى النتائج على عظمته وتحكمه.

ويستوجب الكتاب، الوقوف والتأمل في مدى إمكانية أن يكون ذو مكانة مختلفة عما يعتقد البشر بأكثر من ذلك حيث أنه يستطيع إيجاد الأشياء دون أن تراها العين كما أن لديه القدرة على أن يعكس بالعين ما يراه دون أن يكون لحدود الزمان والمكان تأثير عليه مما يطرح السؤال: هل العقل بهذه القدرة والاستطاعة من الممكن أن يكون هو خالق الكون فتراه العين؟

اقرأ أيضا:

عبدالرحمن بن مساعد يوقّع ديوانه الأول في معرض الرياض الدولي للكتاب