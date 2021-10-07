«شرطة الرياض» تُطيح بمقيمين ارتكبوا جرائم جمع أموال مجهولة المصدر

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة الرياض،القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متّخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقرًا لذلك، وضبط بحوزتهما (918,141) ريالًا وعملات أجنبية.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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