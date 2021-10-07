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الموارد البشرية توضح الإجراءات المطلوبة لبدء الدوام بدون عقد

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراءات المطلوبة في حالة بدء موظف الدوام في منشأة بدون تحرير عقد.

وقالت الوزارة: إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه تقديم دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية عبر الرابط التالي: أضغط هُنا

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للوزارة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، من أحد المستفيدين قال فيه: داومت 17 يوما بدون عقد ولم يعطوني حقوقي هل بإمكاني رفع شكوى؟.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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