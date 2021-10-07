، شاهد.. حركة الملاحة بمطار أبها تعود لطبيعتها.. وإجراءات السفر تتم بطريقة سلسة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قال مراسل قناة الإخبارية إن الحركة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي، والإصابات طفيفة، وليست مقلقة، وإن إجراءات السفر تستمر بطريقة سلسة، والكثير من أهالي منطقة عسير لم يعلموا بالهجوم، والتوقُّف لحركة الملاحة كان مؤقتًا، واستمر دقائق معدودة قبل أن تعود الملاحة على مستوى الهبوط والإقلاع بدون أي تأخير.
وتفصيلاً، أوضح المراسل أن الإصابات التي حدثت لـ 4 من العاملين في المطار كانت طفيفة جدًّا، وتم معالجتها بشكل عاجل، وذلك بعد اعتراض مسيَّرة مفخخة، استهدفت المطار الأربعاء. مشيرًا إلى أن الإصابات المادية تمثلت في تهشُّم بسيط ببعض الزجاج في المطار. والحركة الجوية مستمرة.
شاهد.. حركة الملاحة بمطار أبها تعود لطبيعتها.. وإجراءات السفر تتم بطريقة سلسةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-07
قال مراسل قناة الإخبارية إن الحركة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي، والإصابات طفيفة، وليست مقلقة، وإن إجراءات السفر تستمر بطريقة سلسة، والكثير من أهالي منطقة عسير لم يعلموا بالهجوم، والتوقُّف لحركة الملاحة كان مؤقتًا، واستمر دقائق معدودة قبل أن تعود الملاحة على مستوى الهبوط والإقلاع بدون أي تأخير.
وتفصيلاً، أوضح المراسل أن الإصابات التي حدثت لـ 4 من العاملين في المطار كانت طفيفة جدًّا، وتم معالجتها بشكل عاجل، وذلك بعد اعتراض مسيَّرة مفخخة، استهدفت المطار الأربعاء. مشيرًا إلى أن الإصابات المادية تمثلت في تهشُّم بسيط ببعض الزجاج في المطار. والحركة الجوية مستمرة.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:53 AM
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
04:34 AM
قال مراسل قناة الإخبارية إن الحركة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي، والإصابات طفيفة، وليست مقلقة، وإن إجراءات السفر تستمر بطريقة سلسة، والكثير من أهالي منطقة عسير لم يعلموا بالهجوم، والتوقُّف لحركة الملاحة كان مؤقتًا، واستمر دقائق معدودة قبل أن تعود الملاحة على مستوى الهبوط والإقلاع بدون أي تأخير.
وتفصيلاً، أوضح المراسل أن الإصابات التي حدثت لـ 4 من العاملين في المطار كانت طفيفة جدًّا، وتم معالجتها بشكل عاجل، وذلك بعد اعتراض مسيَّرة مفخخة، استهدفت المطار الأربعاء. مشيرًا إلى أن الإصابات المادية تمثلت في تهشُّم بسيط ببعض الزجاج في المطار. والحركة الجوية مستمرة.
، شاهد.. حركة الملاحة بمطار أبها تعود لطبيعتها.. وإجراءات السفر تتم بطريقة سلسة ،
المصدر : الخليج 365
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