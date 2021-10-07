، شاهد.. النادي السعودي بجامعة "جانون" الأمريكية يحتفل باليوم الوطني الـ 91 ،

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أقام النادي السعودي في جامعة جانون في ولاية بنسيلفانيا، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.
حضر الحفل رئيس جامعة جانون ونائب رئيس الجامعة وعددٌ من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الطلاب السعوديين، الذين رفعوا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة، وعبّروا عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، كما حضر الحفل عددٌ من طلاب وطالبات الجامعة غير السعوديين والذين أبدوا سعادتهم بما شاهدوه من حسن الاستقبال وكريم الضيافة.
بدأت فقرات الحفل بجولة الضيوف في معرض ثقافي استعرض ماضي وحاضر المملكة العربية السعودية، كما تضمن الحفل عديد الفعاليات والأجنحة التي كان الهدف منها التعريف بالوطن وثقافته ومنجزاته.
اختتمت فقرات الحفل بتكريم رئيس الجامعة ونائبه وبعض الزوار بهدايا ذات طابع ثقافي سعودي.
من جانب آخر رفع "عبدالعزيز بن منصور الشريف" رئيس النادي السعودي في جامعة جانون، شكره للملحقية الثقافية السعودية في واشنطن على دعمها المستمر للمبتعثين.
شاهد.. النادي السعودي بجامعة "جانون" الأمريكية يحتفل باليوم الوطني الـ 91صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-07
أقام النادي السعودي في جامعة جانون في ولاية بنسيلفانيا، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.
حضر الحفل رئيس جامعة جانون ونائب رئيس الجامعة وعددٌ من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الطلاب السعوديين، الذين رفعوا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة، وعبّروا عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، كما حضر الحفل عددٌ من طلاب وطالبات الجامعة غير السعوديين والذين أبدوا سعادتهم بما شاهدوه من حسن الاستقبال وكريم الضيافة.
بدأت فقرات الحفل بجولة الضيوف في معرض ثقافي استعرض ماضي وحاضر المملكة العربية السعودية، كما تضمن الحفل عديد الفعاليات والأجنحة التي كان الهدف منها التعريف بالوطن وثقافته ومنجزاته.
اختتمت فقرات الحفل بتكريم رئيس الجامعة ونائبه وبعض الزوار بهدايا ذات طابع ثقافي سعودي.
من جانب آخر رفع "عبدالعزيز بن منصور الشريف" رئيس النادي السعودي في جامعة جانون، شكره للملحقية الثقافية السعودية في واشنطن على دعمها المستمر للمبتعثين.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:14 AM
الحفل شهد تكريم رئيس الجامعة ونائبه وبعض الزوار بهدايا ذات طابع ثقافي سعودي
أقام النادي السعودي في جامعة جانون في ولاية بنسيلفانيا، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.
حضر الحفل رئيس جامعة جانون ونائب رئيس الجامعة وعددٌ من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الطلاب السعوديين، الذين رفعوا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة، وعبّروا عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، كما حضر الحفل عددٌ من طلاب وطالبات الجامعة غير السعوديين والذين أبدوا سعادتهم بما شاهدوه من حسن الاستقبال وكريم الضيافة.
بدأت فقرات الحفل بجولة الضيوف في معرض ثقافي استعرض ماضي وحاضر المملكة العربية السعودية، كما تضمن الحفل عديد الفعاليات والأجنحة التي كان الهدف منها التعريف بالوطن وثقافته ومنجزاته.
اختتمت فقرات الحفل بتكريم رئيس الجامعة ونائبه وبعض الزوار بهدايا ذات طابع ثقافي سعودي.
من جانب آخر رفع "عبدالعزيز بن منصور الشريف" رئيس النادي السعودي في جامعة جانون، شكره للملحقية الثقافية السعودية في واشنطن على دعمها المستمر للمبتعثين.
، شاهد.. النادي السعودي بجامعة "جانون" الأمريكية يحتفل باليوم الوطني الـ 91 ،
المصدر : الخليج 365
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