أخبار السعودية.. توجيهات التعليم بشأن العودة الحضورية.. و10 توجيهات لمنسوبيها

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، الموافق 6 أكتوبر 2021 منها: توجيهات التعليم بشأن العودة الحضورية للابتدائي ورياض الأطفال، و10 توجيهات من التعليم لمنسوبيها.

توجيهات التعليم بشأن العودة الحضورية للابتدائي ورياض الأطفال

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور توجيهين من وزارة التعليم بشأن العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال.

عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي

قالت وزارة الداخلية، إنه يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا.

10 توجيهات من التعليم لمنسوبيها

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريًا وتطبيق ما ورد في الدليلين التشغيليين المدرسي والإشرافي، وما تضمناه من سيناريوهات العودة ونماذجها التشغيلية لاستئناف الدراسة للعام 1443 هـ.

ضبط مقيم بجازان بحوزته وعول وغزلان مهربة

أعلنت شرطة منطقة جازان، الأربعاء، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة.

«التأمينات»: 6 حالات لإيقاف معاش المستفيد

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات، عن الحالات التي يتم بمقتضاها إيقاف المعاش عن المستفيد سواء كان ذكرًا أو أنثى.

تحويل مسار 8 حارات لتسهيل حركة المرور في الدرعية

حققت هيئة تطوير بوابة الدرعية قفزة نوعية اليوم بانتهائها من تحويل مسار الطريق الدائري الغربي، الأمر الذي يمهد لتحقيق التطور المستقبلي المنشود لهذا المشروع الضخم.

شروط نقل فواتير عداد المياه إلى المستأجر

حددت منصة إيجار شروط نقل فواتير عداد المياه إلى المستأجر الجديد كمستفيد من خلال خدمة ربط إلكترونية بين شبكة إيجار وشركة المياه الوطنية.

خبير أرصاد يتوقع خرائط الأمطار خلال الشهر الحالي

توقع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، خريطة الأمطار المحتملة في المملكة خلال الشهر الجاري.

أسباب زيادة الخلع في السعودية

كشفت عبير السعد، المدربة والمستشارة الأسرية بمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، أسباب زيادة الخلع في السعودية، مشيرة إلى أن أغلب حالات الخلع الآن بسبب زيادة وعي الزوجة بأنها تستطيع أن تحصل على حقوقها كاملة.

آلية تسجيل اليتامى في الضمان

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية تسجيل اليتامى في الضمان.

الإجراء المطلوب حال تأخر تسليم رخصة القيادة

كشف المرور السعودي الإجراء المطلوب، في حالة تأخر تسلم رخص القيادة للمستفيد.

5 معلومات «مهمة» حول الهوية الوطنية

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كانت لديك صورة وبصمة مسجلة في النظام.

12 خطوة لتقديم شكوى عدم ربط البيانات بالجوازات

حدد مجلس الضمان الصحي خطوات رفع الشكاوى في حال عدم ربط معلومات المؤمن له بالجوازات أو في حال عدم اكتمال التأمين على الزائرين.

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