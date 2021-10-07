شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض مسيرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض مسيرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها الدولي، مشيرًا إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.

وأكد التحالف تدمير موقع للميليشيا الحوثية بمحافظة الجوف اليمنية، يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة، إضافةً إلى تدمير طائرتين مسيرتين بالجوف تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو المملكة، مشيرًا إلى استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق في اللحية بالحديدة.

وأضاف: جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة بمضيق باب المندب، مؤكدًا تدمير 3 زوارق مفخخة لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، قد بعث برسالة إلى مجلس الأمن بشأن المجازر التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمأرب، واستمرار الحصار والقصف على أنحاء متفرقة في مأرب، بما في ذلك مديرية العبدية، بذات المحافظة.