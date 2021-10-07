اخبار السعوديه

ضبط مقيم بحوزته وعول وغزلان مهربة من الخارج

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم بحوزته وعول وغزلان مهربة من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهاب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بالجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في جميع مناطق المملكة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا