شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم بحوزته وعول وغزلان مهربة من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهاب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بالجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في جميع مناطق المملكة.