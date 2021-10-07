شكرا لقرائتكم خبر عن 48 متدربا يعملون على صيانة 30 منزلا بالمبرز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل البرنامج التقني للصيانة التطوعية أعماله لصيانة عدد المنازل والشقق السكنية للمستفيدين من جمعية البر، ويقوم على صيانتها متدربون وبإشراف مدربين من المعهد الصناعي الثانوي الثالث والكلية التقنية بالأحساء، بشراكة مجتمعية مع جمعية البر- مركز المبرز.

وتم تدشين البرنامج من أمام مركز البر بالمبرز بحضور عميد الكلية التقنية صالح الرزيحان، ومدير المعهد الصناعي الثانوي الثالث م. عبدالله الدحيلان، ومدير المركز سعود المغلوث.

ويهدف البرنامج إلى الاستفادة من مخرجات التدريب التقني والمهني في المساهمة في خدمة المجتمع بعمل صيانة لمنازل الأسر المحتاجة في مجالات السباكة والكهرباء والنجارة والتبريد والتكييف، وصيانة الأجهزة المنزلية والإلكترونية على يد المتدربين السعوديين المؤهلين تقنيا ومهنيا، وبإشراف عدد من المدربين والمشرفين من مركز المبرز والجوالة في الدعم والمساندة.

ويستمر البرنامج لمدة 3 أسابيع بواقع 3 ساعات يوميا في الفترة المسائية، ويستهدف ما يقارب 30 منزلا وشقة سكنية تم تحديدها من قبل المشرفين من مركز البر بالمبرز، وتم تحديد احتياجاتها من قبل المختصين من التدريب التقني والمهني، وانطلاق أعمال الصيانة بمشاركة 48 متدربا في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، و12 مشرفا حسب جدولة تم تخطيطها لتنفيذ البرنامج.