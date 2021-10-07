شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الطاقة الاستيعابية لشبكات تصريف الأمطار.. وآليات للتدخل السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ضرورة تكامل الأجهزة المعنية بالمنطقة للمرحلة القادمة، للاستعداد المبكر لموسم الأمطار، وزيادة الوقوف على الإجراءات، ومتابعة غرف العمليات أولًا بأول، والتركيز بشكل أكبر على سرعة الاستجابة للوضع القادم من هذا الموسم.

مسؤولية مشتركةونوه، خلال ترؤسه اجتماع خطة تصريف مياه الأمطار للموسم 1443هـ، مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بمقر الأمانة، أمس، بالمسؤولية المشتركة بين الأمانة والجهات المعنية، وأهمية التكاتف فيما بينها، وضرورة معالجة أي ملاحظة وتنفيذ المتطلبات التي يمكن من خلالها حل المشكلات الطارئة، ومعالجتها، مشيرًا إلى قدرة الأمانة على إدارة الخطة المُعدّة لذلك بالتعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة.

جاهزية الشبكات ولفت إلى جاهزية الشبكات وقدرة طاقتها الاستيعابية لكمية الأمطار المتوقعة، وتحديثها بشكل دوري، وذلك من خلال أعمال الصيانة لها وتجديد بعضها وتطويرها ورفع طاقتها الاستيعابية، لافتاً إلى معالجة عدد من المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار بالمنطقة.

آليات مطورةوأكد دور غرف العمليات التي تعمل على رصد المستجدات التي تطرأ في منظومة معالجة الأمطار، خاصة أن الأمانة طورت آليات المضخات للتدخل السريع التي تنتقل للمواقع المستهدف معالجتها في مدة زمنية أقل، وهي وحدة التدخل السريع لنزح مياه الأمطار، وهي عبارة عن معدات لنزح مياه الأمطار والدخول في المواقع المتضررة؛ نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار، وتتكون، من مضخة هيدروليكية، وأهواز هيدروليكية، وأهواز نزح مياه الأمطار، إضافة الى مضخة غاطسة، تعمل على مدار 24 ساعة، وتبلغ قدرتها لنزح المياه 720 مترًا مكعبًا في الساعة.

تحليل البياناتمن ناحيته، استعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، خطة الأمانة لتصريف مياه الأمطار التي تضمّنت مراحل بناء الخطة، والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها الاستعداد من خلال جمع البيانات وتحليلها، ثم تنسيق الاستجابة السريعة وتفعيل الخطط التفصيلية للإدارات والبلديات ومتابعة تشغيل تصريف المياه وتوزيع المضخات وزيادة كفاءة جهود الإدارات والبلديات المعنية، وأخيراً التعافي ويأتي في إزالة آثار هطول الأمطار وجمع الدروس المستفادة.

تفعيل جزئي وأشار إلى مجهودات أمانة المنطقة الشرقية بموسم الأمطار للعام السابق، وتلاها عرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وأبرز ما تم تنفيذه لهذا العام، جاء ضمنها تفعيل جزئي لمنظومة تصريف الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام التي تخدم الحي الثاني بالكامل، وجزءًا من الحي الخامس والحي السادس، ودخل الخدمة لهذا العام محطة تصريف مياه الأمطار بحي الضباب والتي تخدم جزءًا من حي أحد وبدر، وربط شبكة الأمطار لحي الخالدية الجنوبية بالخالدية الشمالية، إضافةً إلى معالجة 26 موقعًا حرجًا، كما سيتم تزويد جميع الجهات خطة الأمانة لموسم أمطار 1443هـ.

استعدادات الجهاتبعدها تم استعراض استعدادات كل جهة من الجهات المعنية المشاركة بالخطة، وهي الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، والدوريات الأمنية، والإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، وفرع وزارة النقل بالمنطقة، والقطاع الشرقي للمديرية العامة للمياه، والمركز الوطني للأرصاد بالشرقية.