شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين جائزة الأداء المتميز بـ«تعليم ملكية الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل د. أحمد آل حسين، جائزة الأداء التعليمي المتميز لهذا العام تحت عنوان «بيئات التعلم الداعمة»، وذلك خلال احتفاء إدارة التعليم العام بالهيئة مساء أمس الأول، بالمعلمين في يومهم العالمي.

وأكد «آل حسين» سعادته بهذه المناسبة التي تعبر عن عظيم الشكر والامتنان لكل معلم لجهودهم وعطاءاتهم، كما أثنى على جهودهم خلال جائحة كورونا، إذ لم يتوقف عطاؤهم يوما رغم كل الظروف، وتخطوا الصعوبات للتغلب على المعوقات لاستمرار رسالة التعليم السامية عن بعد. وحث على استمرار هذا التميز وتقديم أعلى المستويات للرقي بجودة التعلم والتعليم لنباهي به دول العالم في مدينة الجبيل الصناعية «مدينة التعلم».

وكرم الرئيس التنفيذي الفائزين بجائزة الأداء التعليمي المتميز للعام الدراسي الماضي، وعددا ممن بلغت خدمتهم 30 عاما في تعليم الهيئة مجموعة من المعلمين المبادرين خلال العام الدراسي 1442هـ. وأكد مدير إدارة التعليم العام د. سعد الحربي، حرص قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، على عم مكانة المعلم بكل الوسائل المادية والمعنوية. وشمل الحفل عرضا مرئيا بعنوان «رسائل من المجتمع».